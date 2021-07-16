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Футбол в России

Российская премьер-лига переехала в новый офис

Отныне здание организации будет располагаться менее чем в километре от офиса Российского футбольного союза

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) переехала в новый офис. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы лиги Дмитрий Зеленов.

До лета 2021 года офис РПЛ располагался на Трубной улице. Лига переехала в здание на Воронцовской улице, которое находится менее чем в километре от офиса Российского футбольного союза.

"РПЛ переехала, осваиваемся на новом месте", - сообщил Зеленов.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. В первый день нового розыгрыша турнира в Ростове-на-Дону состоится матч "Ростов" - "Динамо". Начало игры - 20:00 мск.

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