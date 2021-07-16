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Олимпиада в Токио

Тарпищев: теннисистка Веснина готова сыграть в одиночном и парном разрядах на Олимпиаде

Ранее стало известно, что спортсменка заменит в сборной России Дарью Касаткину
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Елена Веснина сумеет заменить Дарью Касаткину на Олимпиаде в Токио и сыграть как в одиночном, так и в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее было объявлено, что Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

"Я сегодня прилетел в Южно-Сахалинск, где сборная проходит подготовительный сбор к Токио. Веснина заменит Касаткину, так как [Светлана] Кузнецова отказалась, и уже она идет следующей по рейтингу. Она готова сыграть и в одиночке, и в паре", - сказал Тарпищев.

В парном разряде Веснина должна сыграть с Вероникой Кудерметовой.

Весниной 34 года, она располагается на 304-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 55-й - в парном. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

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