Футболист "Зенита" Караваев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

ТАСС, 17 июля. Победа в Олимп - Суперкубке России по футболу принесет позитивные эмоции на весь чемпионат. Такое мнение высказал защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Встреча за Суперкубок России между "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля в Калининграде и начнется в 19:00 мск.

"Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде. Матч за Суперкубок - серьезная игра за титул, не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной, - сказал Караваев. - Трофей - это всегда трофей, а в начале сезона - еще и позитивные эмоции на весь чемпионат".

По итогам прошедшего сезона "Зенит" занял первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и третий раз подряд стал чемпионом страны. "Локомотив" занял третье место и выиграл Кубок России.

Караваеву 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В сезоне-2020/21 защитник принял участие в 31 игре за петербургский клуб в разных турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.