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Футбол в России

СМИ: футболист "Герты" Кордоба перешел в "Краснодар"

Портал Transfermarkt оценивает колумбийского форварда в €15 млн
Джон Кордоба EPA-EFE/Soeren Stache
Описание
Джон Кордоба
© EPA-EFE/Soeren Stache

ТАСС, 17 июля. Российский футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с нападающим германской "Герты" Джоном Кордобой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист колумбийской радиостанции Caracol Radio Диего Руэда.

Детали сделки не разглашаются. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в €15 млн.

"Краснодар" в сезоне-2020/21 занял 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах, и не смог выйти в еврокубки.

Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также нападающий выступал за колумбийский "Энвигадо", мексиканские "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", испанские "Эспаньол" и "Гранаду", германские "Майнц" и "Кельн".

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