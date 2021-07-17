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Футбол в России

"Динамо" выкупило у "Копенгагена" права на футболиста Варелу

Ранее защитник выступал за московский клуб на правах аренды
Гильермо Варела (в центре) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Гильермо Варела (в центре)
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 17 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о выкупе прав на защитника датского "Копенгагена" Гильермо Варелу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Москвичи воспользовались правом выкупа уругвайца, контракт Варелы с "Динамо" рассчитан на два года.

Вареле 28 лет, в сезоне-2020/21 он принял участие в 23 матчах за "Динамо" во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Также защитник выступал за уругвайский "Пеньяроль", английский "Манчестер Юнайтед", вторую команду испанского "Реала" и германский "Айнтрахт".

В минувшем сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 играх. Бело-голубые 23 июля в гостях сыграют с "Ростовом" в матче первого тура РПЛ.

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