Шаронов: стиль Бердыева подходит сборной России по футболу

ТАСС, 17 июля. Возможное назначение бывшего главного тренера "Ростова" и "Рубина" Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России по футболу может принести результат национальной команде. Такое мнение высказал бывший игрок "Рубина" Роман Шаронов, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

"Бердыев говорил в одном из последних интервью, что ему интересна работа в сборной. Стиль игры Бердыева все знают. Могу сказать, что это системный тренер, железная дисциплина, - сказал Шаронов. - Это тот тренер, который своим подходом к делу может дать результат, который нужен сборной России".

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Под руководством Бердыева Шаронов дважды становился чемпионом России в составе казанского "Рубина". Также он один раз выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Бердыеву 68 лет. Вместе с "Рубином" (2001-2013, 2017-2019) он вышел в Российскую премьер-лигу, а впоследствии дважды привел команду к чемпионству, под его руководством клуб также выиграл кубок страны и дважды - суперкубок. После "Рубина" Бердыев работал в качестве тренера в "Ростове", с которым стал серебряным призером чемпионата России, с 2016 по 2017 год занимал должность вице-президента клуба.