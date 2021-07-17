Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля после расистского оскорбления игрока

ТАСС, 17 июля. Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле за пять минут до окончания товарищеского матча против олимпийской команды Гондураса. Об этом сообщает пресс-служба молодежных сборных Германии.

На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.

Сообщается, что причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги от одного из футболистов команды Гондураса.

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Команда Гондураса выступит в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.