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Олимпиада в Токио

Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля после расистского оскорбления игрока

Инцидент произошел в товарищеском матче против команды Гондураса

ТАСС, 17 июля. Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле за пять минут до окончания товарищеского матча против олимпийской команды Гондураса. Об этом сообщает пресс-служба молодежных сборных Германии.

На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.

Сообщается, что причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги от одного из футболистов команды Гондураса.

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Команда Гондураса выступит в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.

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