Бывший футболист "Краснодара" Гранквист объявил о завершении карьеры

ТАСС, 17 июля. Бывший защитник футбольного клуба "Краснодар" Андреас Гранквист принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 36-летний швед написал в Instagram.

В прошлом сезоне Гранквист выступал за шведский "Хельсинборг", за который провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

"Я боролся и упорно работал, чтобы быть справедливым как по отношению к себе, так и к моим товарищам по команде на поле. Голова хотела продолжать, но тело говорило "нет". В последнее время я разговаривал со своей семьей и сам много думал на эту тему, теперь пора повесить бутсы на гвоздь, - написал Гранквист. - Далеко не у всех была такая долгая карьера, как у меня, я играл в футбол на высшем уровне в пяти странах, я представлял свою страну и в последние годы был капитаном национальной команды, для меня это было очень важно".

Гранквист с 2013 по 2018 год выступал за "Краснодар". В составе краснодарской команды швед принял участие в 181 матче, в которых забил 10 голов и отдал семь голевых передач. Также защитник играл за "Хельсинборг", с которым стал обладателем Кубка Швеции (2006), английский "Уиган", нидерландский "Гронинген" и итальянский "Дженоа". В составе сборной Швеции провел 88 матчей и забил 9 мячей.