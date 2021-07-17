Сборная России проиграла команде Португалии в матче чемпионата Европы по регби

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Регбисты сборной России проиграли команде Португалии в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 49:26 в пользу гостей.

Российская команда занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав четыре очка после трех встреч. Победу в турнире ранее обеспечила себе команда Грузии, набравшая 23 очка в пяти матчах, вторыми идут португальцы (14 очков, 5 матчей). Сборная Румынии с 9 очками после четырех матчей находится на третьей строчке. Пятое место занимает команда Испании (2 очка, 3 матча), замыкает таблицу сборная Нидерландов (0 очков, 2 матча).

Россияне 6 ноября сыграют в гостях с командой Нидерландов. Также команда на выезде встретится с испанцами, дата игры еще не определена. В случае двух побед российские спортсмены имеют шансы занять третье место в группе и принять участие в квалификационном турнире Кубка мира.

С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.