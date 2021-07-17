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Формула-1

Глава "Хааса" подтвердил, что Мазепин продолжит выступать за команду в сезоне-2022

Соглашение с другим пилотом команды Миком Шумахером пока не достигнуто

ТАСС, 17 июля. Российский пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Никита Мазепин продолжит выступать за "Хаас" в следующем сезоне. Об этом заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер, комментарий которого приводит портал Motorsport-Total.

В декабре прошлого года Мазепин подписал многолетний контракт с "Хаасом".

"Все подписано", - подтвердил Штайнер.

Отмечается, что соглашение на следующий сезон с партнером Мазепина по команде, немцем Миком Шумахером пока не достигнуто.

После девяти этапов Мазепин и Шумахер очков не набрали. Россиянин располагается на предпоследней, 19-й строчке общего зачета, Шумахер идет 18-м.

Теги
Формула-1Мазепин, Никита Дмитриевич
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