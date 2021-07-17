Футболисты "Сочи" победили "Рубин" в матче предсезонного турнира

ХИМКИ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Рубин" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на "Арене-Химки" без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

В составе победителей голы забили Данила Прохин (48-я минута), Максим Барсов (50) и Ивелин Попов (88). У "Рубина" с пенальти отличился Сеад Хакшабанович (90). На 59-й минуте с поля был удален полузащитник сочинцев Ибрагим Цаллагов.

В турнире также принимают участие московский "Спартак" и подмосковные "Химки", которые сыграют в заключительном матче турнира в воскресенье.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно. Проигравшая команда очков не получает. "Спартак" набрал в двух матчах четыре очка и возглавляет таблицу, далее идут "Сочи" (4), "Рубин" (2) и "Химки" (0). Для победы в турнире "Спартаку" достаточно не проиграть подмосковной команде с разницей в 10 мячей.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. "Рубин" стал четвертым и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.