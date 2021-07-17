"Химки" договорились со "Спартаком" об аренде футболиста Глушенкова

ТАСС, 17 июля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" сделал предложение московскому "Спартаку" по аренде полузащитника Максима Глушенкова. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы сделали предложение по аренде на год, "Спартак" готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока, сейчас все зависит от его желания. По [полузащитнику "Спартака"] Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет, будем решать уже после предсезонного турнира", - заявил Терюшков.

Глушенкову 21 год, вторую половину прошедшего сезона он провел в аренде в "Химках", отметившись двумя голами в шести матчах. 28-летний Мирзов также провел прошлый сезон в аренде в подмосковном клубе, записав на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 19 матчах за команду.