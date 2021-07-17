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Футбол в России

"Химки" договорились со "Спартаком" об аренде футболиста Глушенкова

Как рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, теперь клуб ждет согласие игрока

ТАСС, 17 июля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" сделал предложение московскому "Спартаку" по аренде полузащитника Максима Глушенкова. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Мы сделали предложение по аренде на год, "Спартак" готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока, сейчас все зависит от его желания. По [полузащитнику "Спартака"] Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет, будем решать уже после предсезонного турнира", - заявил Терюшков.

Глушенкову 21 год, вторую половину прошедшего сезона он провел в аренде в "Химках", отметившись двумя голами в шести матчах. 28-летний Мирзов также провел прошлый сезон в аренде в подмосковном клубе, записав на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 19 матчах за команду.

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