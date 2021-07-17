РФС продолжает консультации с правительством по поводу реформ в российском футболе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает проводить консультации с правительством РФ по вопросу реформ чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Чернышенко назвал результаты сборной России по футболу на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. "Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать как часть возможных комплексных изменений в российском футболе", - подчеркнул представитель вице-премьера.

По словам генерального секретаря РФС Александра Алаева, сейчас речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства Российского футбольного союза подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября.