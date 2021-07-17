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СМИ: член комиссии спортсменов МОК заразился коронавирусом

Представитель Южной Кореи Ю Сын Мин находится в отеле на самоизоляции

ТАСС, 17 июля. Результат теста на коронавирус члена комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) южнокорейца Ю Сын Мина показал положительный результат. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Он прибыл в Японию и на данный момент находится в отеле на самоизоляции. Перед полетом в Японию два теста показали отрицательный результат. Отмечается, что он также прошел полную вакцинацию от коронавируса.

Ю Сын Мину 38 лет, он был избран в комиссию МОК по окончании Олимпийских игр 2016 года. Он является олимпийским чемпионом 2004 года по настольному теннису в одиночном разряде, а также серебряным призером Игр 2012 года и бронзовым - 2008 года в командных соревнованиях. На данный момент он возглавляет Федерацию настольного тенниса Южной Кореи.

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