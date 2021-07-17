Сенников считает, что "Локомотив" пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок

ТАСС, 17 июля. Все пропущенные московским "Локомотивом" мячи в матче за Олимп - Суперкубок России связаны с индивидуальными ошибками футболистов. Об этом заявил бывший защитник железнодорожников Дмитрий Сенников, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея.

"Зенит" был сильнее и заслуженно победил. В целом "Локомотив" в начале матча выступил неплохо, эпизодами команда хорошо атаковала. "Локомотив" допустил несколько грубых ошибок. Все три гола - это именно индивидуальные ошибки игроков "Локомотива", - сказал Сенников.