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Футбол в России

Сенников считает, что "Локомотив" пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок

Московский клуб со счетом 0:3 уступил "Зениту" в матче за суперкубок страны

ТАСС, 17 июля. Все пропущенные московским "Локомотивом" мячи в матче за Олимп - Суперкубок России связаны с индивидуальными ошибками футболистов. Об этом заявил бывший защитник железнодорожников Дмитрий Сенников, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея.

"Зенит" был сильнее и заслуженно победил. В целом "Локомотив" в начале матча выступил неплохо, эпизодами команда хорошо атаковала. "Локомотив" допустил несколько грубых ошибок. Все три гола - это именно индивидуальные ошибки игроков "Локомотива", - сказал Сенников.

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Футбол в России
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Дриусси заявил, что рад был сыграть за "Зенит" в Суперкубке России с первых минут
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