СМИ: "Ливерпуль" близок к продлению контракта с вратарем Алиссоном до 2026 года

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в ближайшее время подпишет новый контракт с бразильским вратарем Алиссоном. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Работа по продлению контракта с 28-летним голкипером находится в заключительной стадии, осталось согласовать несколько пунктов договора.

Алиссон выступает за "Ливерпуль" с лета 2018 года, в английскую команду он перешел из итальянской "Ромы". В составе "Ливерпуля" он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. Со сборной Бразилии голкипер выиграл Кубок Америки в 2019 году.