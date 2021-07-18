СМИ: "Ливерпуль" близок к продлению контракта с вратарем Алиссоном до 2026 года

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в ближайшее время подпишет новый контракт с бразильским вратарем Алиссоном. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
Liverpool are set to complete the agreement with Alisson to extend his contract until June 2026. The agreement is at final stages. #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2021
Final details and clauses expected to be fixed in the next weeks, then Alisson will sign his contract extension with #LFC.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Работа по продлению контракта с 28-летним голкипером находится в заключительной стадии, осталось согласовать несколько пунктов договора.
Алиссон выступает за "Ливерпуль" с лета 2018 года, в английскую команду он перешел из итальянской "Ромы". В составе "Ливерпуля" он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. Со сборной Бразилии голкипер выиграл Кубок Америки в 2019 году.