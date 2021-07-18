"Милуоки" обыграл "Финикс" и впервые вышел вперед в финальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 18 июля. "Милуоки" в гостях одержал победу над "Финиксом" со счетом 123:119 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 40 очков. Его партнер по команде разыгрывающий Крис Пол оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 11 результативных передач. В составе "Милуоки" больше всех очков набрал форвард Яннис Адетокунбо - 32, дабл-дабл на счету его одноклубника разыгрывающего Джру Холидея - 27 очков и 13 передач.

"Милуоки" впервые в текущей серии до четырех побед вышел вперед - 3-2. Команда проиграла первые два матча серии, а затем одержала три победы подряд. Шестой матч пройдет в ночь на 21 июля на домашней площадке "Милуоки".

"Финикс" вышел в финал плей-офф впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4). "Милуоки" вышел в финал впервые с сезона-1973/74, тогда команда уступила "Бостону" (3-4). Клуб становился чемпионом НБА в 1971 году.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, в первом раунде клуб обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), во втором - "Денвер" (4-0), в полуфинале - "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2). "Милуоки" стал третьим на Востоке и в плей-офф победил "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).