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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Тоттенхэма" Кейн согласовал условия контракта с "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" намерен выручить за нападающего €160-170 млн

ТАСС, 18 июля. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, контракт будет рассчитан до 2026 года. "Тоттенхэм" намерен выручить за футболиста €160-170 млн.

Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола.

По итогам прошедшего сезона "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. Клуб дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Челси" (0:1). "Тоттенхэм" завершил сезон на седьмом месте в чемпионате страны.

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Футбол в Англии
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