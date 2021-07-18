СМИ: футболист "Тоттенхэма" Кейн согласовал условия контракта с "Манчестер Сити"

ТАСС, 18 июля. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации журналиста, контракт будет рассчитан до 2026 года. "Тоттенхэм" намерен выручить за футболиста €160-170 млн.
Harry #Kane has decided to leave #Tottenham this summer. He pushing to go to #ManchesterCity: #Guardiola wants a new striker and Kane is the main target. The striker has agreed personal terms for a contract until 2026 with #MCFC. #THFC want €160/170M to sell him. #transfers https://t.co/Ibn4nW2AQR— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021
Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола.
По итогам прошедшего сезона "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. Клуб дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Челси" (0:1). "Тоттенхэм" завершил сезон на седьмом месте в чемпионате страны.