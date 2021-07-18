СМИ: футболист "Тоттенхэма" Кейн согласовал условия контракта с "Манчестер Сити"

ТАСС, 18 июля. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, контракт будет рассчитан до 2026 года. "Тоттенхэм" намерен выручить за футболиста €160-170 млн.