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Олимпиада в Токио

Тесты на коронавирус двух футболистов олимпийской сборной ЮАР дали положительный результат

Также коронавирус был выявлен у видеоаналитика южноафриканской команды

ТАСС, 18 июля. Тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов олимпийской сборной ЮАР дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

Также коронавирус был выявлен у видеоаналитика южноафриканской команды.

"Сейчас мы все находимся на карантине, - сказал менеджер сборной ЮАР Мксолиси Сибам. - Пока мы не получили разрешение на тренировку в воскресенье, так как ожидаем результатов тестов, которые сдали утром".

Южноафриканские футболисты сыграют в группе A на Олимпиаде вместе с японцами, мексиканцами и французами. Мужской футбольный турнир пройдет с 22 июля по 7 августа. Завершится Олимпиада 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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