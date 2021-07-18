Храмов: пляжному клубу "Крылья Советов" нужно около €2,5 тыс. на проживание в Португалии

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самарскому клубу по пляжному футболу "Крылья Советов" нужно порядка €2,5 тыс., чтобы прожить еще сутки в Португалии после вылета из Кубка европейских чемпионов. Об этом ТАСС рассказал президент "Крыльев Советов" Евгений Храмов.

"Крылья Советов" и "Локомотив", принимавшие участие в турнире, который проходит в португальском Назаре, не могут покинуть страну из-за забастовки сотрудников аэропорта.

"Сегодня мы бегаем и занимаем деньги, чтобы питаться и прожить хотя бы сутки. Дальше не знаю, что будем делать, - сказал Храмов. - Понадобится 2-2,5 тыс. евро, у нас даже этих денег нет. Это мы говорим только о питании и проживании, а покупка новых билетов - это еще до 500 тыс. рублей".

Глава клуба ранее сказал, что "Аэрофлот" никак не может помочь "Крыльям" в этой ситуации.

"Будем ли разбираться в ситуации с "Аэрофлотом" юридически? Они говорят: "Делайте претензию". Но вы понимаете, что мы не такая сильная организация, их юристы сильнее, чем наши, и бодаться с ними бесполезно, и нас просто перезасудят. В среду нас должно вылететь 11-12 человек, а мест всего семь", - отметил он.

"Крылья Советов" заняли шестое место на турнире.