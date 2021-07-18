Лидер чемпионата "Формулы-1" Ферстаппен вылетел на первом круге Гран-при Великобритании

ТАСС, 18 июля. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен после столкновения с британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" вылетел с трассы на первом круге Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Гонка проходит на автодроме "Сильверстоун".

Стартовавший с поул-позиции Ферстаппен является лидером общего зачета с 185 очками, вторым идет Хэмилтон (152). Гонка была остановлена для уборки обломков болида с трассы и возобновлена спустя 40 минут. На стартовой решетке гонщики расположились на позициях, которые они занимали по окончании третьего круга. Лидером на данный момент является пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.

Ферстаппен смог самостоятельно покинуть болид. Он выиграл три последние Гран-при текущего сезона. Хэмилтон является действующим чемпионом "Формулы-1", всего на его счету семь титулов.