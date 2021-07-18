Женская сборная России по волейболу стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира

ТАСС, 18 июля. Российские волейболистки победили команду Нидерландов в матче за третье место чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Соревнования проходят в Бельгии и Нидерландах.

Россиянки одержали победу со счетом 3-2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20).

В финальном матче 18 июля встретятся команды Италии и Сербии.

Женская сборная России в третий раз стала бронзовым призером чемпионата мира (1995, 2019, 2021). Также в активе россиянок золотые медали мировых первенств 1997 и 1999 годов и серебряные награды турнира 2017 года.