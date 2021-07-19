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Футбол в Италии

СМИ: партнер Миранчука по "Аталанте" Голлини может перейти в "Тоттенхэм"

По информации источника, клуб из Бергамо отдаст 26-летнего голкипера в аренду на один сезон с правом выкупа, который станет обязательным при выполнении определенных условий
Пьерлуиджи Голлини EPA-EFE/PAOLO MAGN
Описание
Пьерлуиджи Голлини
© EPA-EFE/PAOLO MAGN

ТАСС, 19 июля. Вратарь итальянского футбольного клуба "Аталанта", за который выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, Пьерлуиджи Голлини может стать игроком английского "Тоттенхэма". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечается, что "Аталанта" отдаст 26-летнего голкипера в аренду на один сезон с правом выкупа за €15 млн. При выполнении определенных условий выкуп станет обязательным.

Голлини выступает за "Аталанту" с 2018 года, в сезоне-2017/18 он выступал за команду из Бергамо на правах аренды, вратарь принадлежал тогда английской "Астон Вилле". Также Голлини был игроком итальянской "Вероны", а с 2012 по 2014 год он находился в системе английского "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне голкипер провел в составе "Аталанты" 32 матча в различных турнирах, в которых пропустил 32 гола, 13 матчей он отыграл "на ноль".

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