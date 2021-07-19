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Олимпиада в Токио

Чрезвычайное радушие. Страх ковида не лишил японцев доброго отношения к гостям Олимпиады

С радушием принимающей стороны гости Игр в Токио сталкиваются, делая первые шаги из самолета
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Коронавирус остается главной темой приближающейся Олимпиады в Токио. Инфекцию у ее гостей находят чуть ли не ежедневно, в том числе у спортсменов, которые уже заехали в Олимпийскую деревню. Для организаторов соревнований такие новости - стресс, для жителей Японии - еще один повод для паники, большинство давно выступает против проведения столь масштабных событий в условиях пандемии. Но даже такая напряженная ситуация не убивает в японцах известное на весь мир радушие и гостеприимство.

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С ним гости Олимпиады сталкиваются, делая первые шаги из самолета. Улыбчивые сотрудники своим позитивным и доброжелательным настроем скрашивают путь длиной в три часа до выхода из аэропорта. Что немаловажно, учитывая, что квест по антикоронавирусным барьерам большинству гостей приходится преодолевать после многочасовых перелетов.

Потоки прибывших с рейсов разделяются: для представителей национальных команд один путь, для прочих гостей Игр - другой. Все направлено на то, чтобы минимизировать контакты и ускорить процесс проверки. "Никаких нареканий логистика не вызывает, все достойно, - рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - С позиции организации приема гостей, встреч - японцы сделали все идеально".

Нежелание видеть у себя Олимпиаду в столь непростое время никак не сказывается на отношении японцев к иностранцам, к ним они проявляют неподдельный интерес. Если встречают русского, почти всегда спросят про лютые зимы. Им эта тема может быть и не особо интересна, но из уважения к собеседнику об общемировом российском бренде они все же спросят.

Побороть страх

Массовых протестов против Олимпиады тоже не встретишь. И дело даже не в том, что они запрещены - люди просто смирились с тем, что Игры состоятся вопреки всевозможным социологическим опросам, указывающим на несогласие значительного большинства населения страны с проведением Игр. У них остается только страх, что соревнования оставят Японию с ростом заболеваемости коронавирусом. И, не исключено, новым штаммом вируса, который уже нарекли "олимпийским".

На фоне других стран Япония до последнего времени была в числе лидеров по сдерживанию коронавируса: на 126 млн человек населения в сутки выявлялись чуть больше тысячи заболевших. Сейчас эта цифра подобралась к четырем тысячам, однако даже это не так много, если взглянуть на статистику большинства других стран мира.

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Рост заболеваемости - главная причина, по которой Олимпийские игры пройдут в условиях чрезвычайной ситуации. Сам режим не так страшен, как его название: он дал основание на проведение олимпийских соревнований без зрителей и продажу алкоголя в ресторанах, в остальном серьезных ограничений на жизнь населения не накладывает. Так что массовые гуляния на улицах Токио можно встретить даже поздно вечером.

Не разгоняются даже митинги против Олимпиады, но их к многочисленным и не отнесешь - они собирают не больше полусотни человек. Последний прошел в воскресенье - люди протестовали против проведения приветственного ужина для членов Международного олимпийского комитета, организованного по случаю предстоящих Игр. Негодует и Конституционно-демократическая партия страны, которая требовала от правительства отмены или повторного переноса Олимпиады. Однако ее желание сыграть на чувствах большинства населения Японии понятно - в стране партия является оппозиционной.

Международный олимпийский комитет и организаторы токийской Олимпиады стараются не допустить паники, они заверяют, что предстоящие соревнования подарят всей стране настоящий праздник, что для всего мира они станут светом в конце коронавирусного тоннеля, в котором он оказался больше года назад. Они уверены, что для безопасного проведения Игр созданы все условия.

Проверить это можно будет совсем скоро - церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 23 июля.

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