Федун: Витория считает, что "Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория считает, что соперником красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет португальская "Бенфика". Об этом журналистам рассказал владелец клуба Леонид Федун.

"Спартак" начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Жеребьевка, на которой определится соперник красно-белых, состоится 19 июля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия - 13:00 мск.

"Кого ждем в Лиге чемпионов? Тренер считает, что будет "Бенфика", - сказал Федун.

В число команд, против которых могут сыграть красно-белые, входят выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, португальская "Бенфика" и сильнейший в противостоянии второго квалификационного раунда "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюланн" (Дания). В число сеяных команд, среди которых и определится соперник российского клуба, также попал украинский "Шахтер", но УЕФА традиционно разводит команды из России и Украины при жеребьевке еврокубков.

На ремарку о том, что любой из потенциальных соперников является серьезным противником, Федун ответил: "Давайте посмотрим, на что мы способны".

Витория занимал пост главного тренера "Бенфики" с 2015 по 2019 год, под его руководством команда из Лиссабона дважды выиграла чемпионат Португалии. Также он работал на родине в клубах "Фатима" (2006-2010), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Витория" (2011-2015). Предыдущим клубом Витории был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии, где он завершил работу в 2020 году.