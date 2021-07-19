СМИ: "Ювентус" может обменять Роналду в ПСЖ на Икарди

ТАСС, 19 июля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" может обменять нападающего Криштиану Роналду во французский "Пари Сен-Жермен" на форварда Мауро Икарди. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Действующий контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за "Ювентус" в разных турнирах и забил 36 голов. По результатам сезона команда заняла четвертое место в таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 играх. На чемпионате Европы Роналду принял участие в четырех играх, в которых забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Икарди 28 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2020 года. До этого он представлял итальянские "Сампдорию" и "Интер". В прошедшем сезоне он провел 28 матчей в разных турнирах и забил 13 голов.