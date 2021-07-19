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КХЛ

"Авангард" выставил чемпиона мира по хоккею Чудинова на драфт отказов

Соглашение защитника с клубом рассчитано еще на один сезон

ТАСС, 19 июля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" выставил чемпиона мира 2014 года защитника Максима Чудинова на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба омичей.

Чудинову 31 год, он выступает за "Авангард" с 2017 года, его соглашение с клубом рассчитано еще на один сезон. В составе омского клуба защитник стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.

В прошедшем сезоне Чудинов принял участие в 34 играх, в которых набрал 9 очков (2 гола + 7 передач). Ранее хоккеист выступал за петербургский СКА, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), и череповецкую "Северсталь".

В 2010 году Чудинов был выбран "Бостоном" в седьмом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 195-м номером.

Защитник является чемпионом мира 2014 года, а также серебряным (2015) и бронзовым (2016) призером мировых первенств.

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