Министерство спорта и РФС заключили соглашение о развитии футбола во Владимирской области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), администрация Владимирской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"К концу 2024 года в области откроются пять новых отделений футбола и появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, в том числе первые арбитры всероссийской категории, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Продолжится курс на развитие большого футбола - будут созданы условия для сохранения профессионального статуса владимирского "Торпедо" и "Мурома", где смогут начинать карьеру талантливые воспитанники областных спортивных школ. Регион ждет масштабное обновление инфраструктуры: к концу срока реализации соглашения во Владимире планируется открытие малоформатного футбольного манежа и восьми мини-футбольных площадок, замена покрытия четырех полноразмерных полей, реконструкция стадиона "Торпедо" во Владимире и трех других стадионов, расположенных в других муниципальных образованиях области. Уверен, наша совместная работа позволит сделать футбол еще более доступным и привлекательным для жителей Владимирской области".

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подробностях заключенного соглашения. "В рамках соглашения мы сделаем ставку на развитие массового и детско-юношеского футбола, будем стимулировать вовлечение новых школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования региона на участие во всероссийских футбольных проектах, таких как "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу" и "Мини-футбол в вузы", - заявил Дюков. - Кроме того, учащиеся школ, учреждений СПО и вузов Владимирской области смогут иметь постоянную игровую практику - для них будут созданы Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые наряду с любительскими турнирами станут частью единой региональной футбольной экосистемы".

Дюков добавил, что для развития системы подготовки резерва одной из ведущих спортивных школ Владимирской области будет присвоен статус "Региональный центр РФС" - на его базе будет создан центр подготовки футбольных специалистов, еще четыре учреждения получат статус "Детский футбольный центр" и смогут рассчитывать на ресурсную и методическую помощь РФС.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.