Российские фехтовальщики сделали упор на индивидуальную подготовку на сборе в Хабаровске

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики на предолимпийском сборе в Хабаровске сделали упор на индивидуальную подготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации фехтования России Марк Ракита.

Фехтовальщики проводили сбор в Хабаровске с 11 июля.

"Условия прекрасные, размещение, еда - все замечательно, никаких замечаний и вопросов, приняли отлично, - сказал Ракита. - Глава региона Михаил Дегтярев приезжал к нам на сбор, пообщался, даже потренировался - фехтовал нормально, в форме, достойной звания мастера спорта".

"Специфика заключительного этапа подготовки была в индивидуальной работе, в работе с психологической подводкой к Играм. И все, что нужно было сделать, сделано наилучшим образом. Команда вылетает в три потока - в зависимости от старта. Все здоровы - тестирование проходило регулярно, адаптационный период также прошел успешно, так что все в боевой готовности", - добавил Ракита.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.