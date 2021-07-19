"Спартак" обменял олимпийского чемпиона по хоккею Зубарева в "Салават Юлаев"

ТАСС, 19 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" обменял олимпийского чемпиона 2018 года защитника Андрея Зубарева в уфимский "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

Состав красно-белых пополнит защитник Дмитрий Коробов.

Ранее "Спартак" выставлял Зубарева на драфт отказов, однако ни один клуб КХЛ не предложил хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Зубареву 34 года, в прошедшем сезоне он провел 62 матча за "Спартак", в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее защитник выступал за "Салават Юлаев" с 2003 по 2005 и с 2012 по 2015 год, он является воспитанником школы уфимского клуба. Также Зубарев играл за петербургский СКА, подмосковный "Атлант" и казанский "Ак Барс". В составе СКА хоккеист становился обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

В Национальной хоккейной лиге защитник провел четыре матча за "Атланту", в которых отдал одну результативную передачу.

Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в активе Зубарева золото чемпионата мира 2014 года.