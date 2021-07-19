Магнитогорский "Металлург" подписал новый контракт с хоккеистом Голдобиным

ТАСС, 19 июля. Нападающий Николай Голдобин подписал новое соглашение с магнитогорским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на один год.

В 2014 году Голдобин был выбран в первом раунде драфта под общим 27-м номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", также в НХЛ он играл за "Ванкувер". Всего на счету хоккеиста 125 матчей в НХЛ, в которых он набрал 46 (19 голов + 27 передач) очков. В прошедшем сезоне хоккеист выступал в КХЛ за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург", в который был обменян в декабре 2020 года. В КХЛ он провел 52 матча и имеет в своем активе 28 (11+17) очков.