"Зенит" подписал контракт с американским баскетболистом Напьером

Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на один год.

"Шабазз Напьер - отличное приобретение для нашего клуба, и я очень рад тому, что он выбрал именно "Зенит" для того, чтобы сделать свой первый баскетбольный шаг в Европе, - сказал главный тренер "Зенита" Хави Паскуаль. - Шабазз - тот игрок, который руководит командой в атаке и очень хорош в принятии важных решений. Он игрок, который руководит командой в плане создания и принятия важных решений. Он очень хорош в развитии быстрой атаки, великолепно обращается с мячом и очень вариативен в нападении".

Американец выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами", "Орландо", "Портленд", "Бруклин", "Вашингтон" и "Миннесоту". Всего американец провел в НБА 345 матчей, он в среднем набирал 7,1 очка, отдавал 2,5 передачи и делал 1,9 подбора.

В прошлом сезоне "Зенит" стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В плей-офф петербургский клуб уступил в полуфинальной серии будущему чемпиону московскому ЦСКА со счетом 1-3. В Евролиге "Зенит" занял восьмое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл в четвертьфинальной серии испанской "Барселоне" со счетом 2-3.