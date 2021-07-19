СМИ: нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на Олимпиаде

ТАСС, 19 июля. Нашествие устриц может привести к срыву проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Нашествие устриц произошло в районе Токийского залива, где должны проходить соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Огромное количество моллюсков прикрепилось к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Всего было выловлено 14 тонн устриц, под их тяжестью поплавки начали тонуть. Власти Токио потратили $1,28 млн на экстренный ремонт.

"The Sea Forest Waterway" является единственной гребной трассой международного стандарта во всей стране.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.