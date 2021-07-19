В Китае надеются на успешное и благополучное проведение Олимпиады в Токио

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китай поддерживает Японию и надеется на успешное и благополучное проведение Олимпийских игр в Токио. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай поддерживает успешное и благополучное проведение Японией Олимпийских игр в Токио", - сказал он на регулярном брифинге.

На вопрос журналистов о том, направит ли КНР специального представителя для участия в церемонии открытия Игр, дипломат сказал, что "Китай уже опубликовал список членов спортивной делегации". "Что касается вашего вопроса, у меня нет информации по этому поводу", - резюмировал Чжао Лицзянь.

КНР направит на летние Олимпийские игры в Токио 431 спортсмена (298 женщин и 133 мужчины). Средний возраст атлетов составляет 25,4 года. В состав китайской команды вошли 24 олимпийских чемпиона. Как ранее сообщало агентство Синьхуа, Китай надеется побороться за золото в прыжках в воду, настольном теннисе, стрельбе, гимнастике и тяжелой атлетике.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Китай представляли 416 спортсменов. На домашней Олимпиаде в Пекине в 2008 году Китай представляло рекордное число спортсменов - в играх участвовали 639 атлетов из КНР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.