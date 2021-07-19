Президент Южной Кореи отказался от планов посетить Токио во время Олимпиады

СЕУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отказался от намерения нанести визит в Токио во время проведения летних Олимпийских игр в этом году. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте администрации южнокорейского лидера.

"Принимая во внимание возможность проведения саммита лидеров двух стран во время Олимпиады, правительства Республики Корея и Японии провели консультации по поводу актуальных проблем, связанных с историей двух стран, и направлений сотрудничества, направленного на будущее. Хотя переговоры прошли в дружественной атмосфере и было достигнуто существенное понимание, этого оказалось недостаточно для организации саммита", - рассказал представитель администрации южнокорейского президента Пак Су Хён.

Тем не менее южнокорейская сторона выразила надежду на успешное и безопасное проведение Олимпиады в Японии. По информации агентства Рёнхап, Мун Чжэ Ин планирует отправить вместо себя на церемонию открытия Игр министра культуры, спорта и туризма Хван Хи.

Рёнхап также указывает, что на решение южнокорейского президента повлиял и недавний скандал с некорректным высказыванием высокопоставленного сотрудника японского посольства в Сеуле в его сторону.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.