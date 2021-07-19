Тренер Иванова: дельфины, киты и медузы привычны российским яхтсменам больше болельщиков

ТОКИО, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие зрителей на Олимпиаде в Токио не станет проблемой для российской команды по парусному спорту - спортсмены привыкли к дельфинам, китам и медузам больше, чем к болельщикам. Об этом ТАСС рассказала главный тренер российской сборной Наталья Иванова.

Соревнования по парусному спорту пройдут в Эносиме с 25 июля по 5 августа. Будет разыграно десять комплектов медалей.

"Спортсмены и тренеры приехали в Токио еще 11 июля - уже неделю здесь и прошли акклиматизацию. Я и медицинский штаб приехали 16-го, - сказала Иванова. - Парусная часть проходит на акватории в Эносиме, и зрителей по причине санитарных ограничений не будет, но для нас это не большой удар. Мы соревнуемся в море и больше привыкли к дельфинам, китам и медузам".

По словам Ивановой, предолимпийскую подготовку сборная проходила в Крыму, где были идеальные условия. "Мы проводили сбор в Крыму. Нам же важен ветер - это главное, и в Крыму было идеально. Сбор прошел хорошо".

"Первые старты в Японии пройдут 25 июля, и времени привыкнуть к акватории достаточно", - добавила главный тренер сборной.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.