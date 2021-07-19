Минниханов и Пайкин вошли в оргкомитет форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин вошли в организационный комитет по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем организационного комитета является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В организационный комитет вошли 11 человек, в том числе Минниханов, Пайкин и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября 2021 года. Форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации. Впервые он был проведен в Казани, в 2019 году прошел в Нижнем Новгороде. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.