"Рубин" сыграет с "Судувой" или "Ракувом" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций

ТАСС, 19 июля. Футболисты российского "Рубина" встретятся с победителем пары "Судува" (Литва) - "Ракув" (Польша) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 5 и 12 августа, игры раунда плей-офф квалификации состоятся 19 и 26 августа. "Судува" и "Ракув" проведут свои игры второго квалификационного раунда 22 и 29 июля.

"Рубин" по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. В последний раз "Рубин" играл в еврокубковых турнирах в сезоне-2015/16, отобравшись тогда через квалификацию в групповой раунд Лиги Европы, но не сумев по его итогам выйти в плей-офф. Лучшим достижением "Рубина" в еврокубковых турнирах является выход в 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2012/13, где казанский клуб уступил по итогам двух матчей английскому "Челси" (3:2, 1:3).

"Ракув" - серебряный призер чемпионата Польши и обладатель кубка страны сезона-2020/21. Польский клуб впервые участвует в еврокубковых турнирах. "Судува" - трехкратный победитель чемпионата Литвы, трехкратный обладатель кубка и суперкубка страны. Литовский клуб ни разу не пробивался в групповую стадию еврокубков.