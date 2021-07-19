Президент Болгарского олимпийского комитета Костадинова не поедет в Токио из-за травмы

СОФИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту, президент Болгарского олимпийского комитета и глава олимпийской делегации Стефка Костадинова получила в понедельник травму колена и не сможет поехать на Игры в Токио, начинающиеся 23 июля. Об этом Костадинова сообщила телеканалу BTV.

"Во время традиционного кросса подвернула ногу, травма оказалась серьезной. После врачебного осмотра я была вынуждена отказаться от полета в Токио, намеченного на сегодня. Сожалею о случившимся, сжимаю кулаки и поддерживаю всех наших олимпийцев. Желаю всем им быть здоровыми, с честью и гордостью носить болгарскую форму и добиваться максимума. Верю, что в Токио будет звучать болгарский гимн", - заявила Костадинова.

Костадиновой 56 лет, она является олимпийской чемпионкой 1996 года, серебряным призером Игр-1988, двукратной чемпионкой мира, действующей рекордсменкой мира - ее достижение (2,09 м), установленное в 1987 году, до сих пор никто не превзошел. Президентом Болгарского олимпийского комитета Костадинова является с ноября 2005 года.