Футболист "Спартака" Джикия заявил, что при Витории команда стала играть лучше

ТАСС, 19 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" стал лучше играть при португальском главном тренере Руе Витории. Об этом заявил капитан столичной команды Георгий Джикия, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки". Красно-белые одержали три победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:1.

"Все же видно со стороны. Соглашусь, что при Витории мы стали лучше играть, посмотрим, что будет дальше. Самое главное впереди - сезон в Российской премьер-лиге", - сказал Джикия.

24 мая "Спартак" объявил о заключении контракта с 51-летним Виторией на два года. Он сменил на посту главного тренера команды немца Доменико Тедеско.

В первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" в гостях встретится с казанским "Рубином", матч состоится 24 июля в 20:00 мск.