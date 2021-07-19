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Олимпиада в Токио

Малком прибыл в расположении олимпийской сборной Бразилии по футболу

Стартовый матч на Олимпиаде бразильцы сыграют 22 июля
Малком Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Малком
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Малком присоединился к олимпийской сборной Бразилии в Токио. Об этом сообщает пресс-служба команды.

17 июля бразилец в составе петербургского клуба стал обладателем Суперкубка России. "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:0.

Сборная Бразилии попала в группу D, где ее соперниками стали команды Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аварии. Стартовый матч на Олимпиаде бразильцы проведут 22 июля и сыграют против немцев, встреча начнется в 14:30 мск. Бразильские футболисты являются победителями олимпийского футбольного турнира 2016 года. В Рио-де-Жанейро они обыграли в финале сборную Германии (1:1, 5:4 по пен.).

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля.

Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах в разных турнирах, забив три мяча, отдав четыре голевые передачи и получив две желтые карточки.

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