Поединок Абдурахимова в UFC перенесен на неделю из-за коронавируса у соперника

ТАСС, 19 июля. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом смешанного стиля Шамилем Абдурахимовым и Крисом Дакасом перенесен на 1 августа из-за коронавируса у американца. Об этом Дакас сообщил в своем Twitter.
Поединок должен был состояться в ночь на 25 июля в Лас-Вегасе.
"Бой отложен до следующей недели, ковид снова наносит удар. Спасибо всем за поддержку", - написал Дакас.
Fight pushed back until next week, Covid strikes again! Thank you for everyone for the support! pic.twitter.com/etIN1s2rVr— Chris Daukaus (@ChrisDaukausMMA) July 19, 2021
Абдурахимову 39 лет, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. В послужном списке 31-летнего Дакаса восемь побед и три поражения.