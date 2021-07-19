Поединок Абдурахимова в UFC перенесен на неделю из-за коронавируса у соперника

ТАСС, 19 июля. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом смешанного стиля Шамилем Абдурахимовым и Крисом Дакасом перенесен на 1 августа из-за коронавируса у американца. Об этом Дакас сообщил в своем Twitter.

Поединок должен был состояться в ночь на 25 июля в Лас-Вегасе.

"Бой отложен до следующей недели, ковид снова наносит удар. Спасибо всем за поддержку", - написал Дакас.