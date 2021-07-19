{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Поединок Абдурахимова в UFC перенесен на неделю из-за коронавируса у соперника

Бой россиянина против американца Криса Дакаса состоится 1 августа

ТАСС, 19 июля. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом смешанного стиля Шамилем Абдурахимовым и Крисом Дакасом перенесен на 1 августа из-за коронавируса у американца. Об этом Дакас сообщил в своем Twitter.

Поединок должен был состояться в ночь на 25 июля в Лас-Вегасе.

"Бой отложен до следующей недели, ковид снова наносит удар. Спасибо всем за поддержку", - написал Дакас.

Абдурахимову 39 лет, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. В послужном списке 31-летнего Дакаса восемь побед и три поражения.

Теги
ММА
Хоккей с мячом
Начальник сборных России по хоккею с мячом Спинка умер от коронавируса
Ему было 54 года
Читать полностью