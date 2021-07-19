В составе олимпийской женской сборной США по баскетболу 3x3 выявлен коронавирус

ТАСС, 19 июля. Тест на коронавирусную инфекцию представительницы олимпийской сборной США по баскетболу 3x3 Кэти Лу Самуэльсон дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Самуэльсон не сможет принять участие в Играх в Токио. В составе американской команды ее заменит Джеки Янг.

25 июля сборная России по баскетболу 3x3 в рамках предварительного этапа олимпийского турнира встретится с американками. В заявку российской команды вошли Юлия Козик, Анастасия Логунова, а также Ольга и Евгения Фролкины.

Помимо сборной США, на олимпийском турнире россиянкам будут противостоять команды Китая, Франции, Монголии, Румынии, Италии и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Баскетбол 3x3 дебютирует в олимпийской программе.