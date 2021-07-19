Начальник сборных России по хоккею с мячом Спинка умер от коронавируса

ТАСС, 19 июля. Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Причиной смерти специалиста стал коронавирус. "Несколько дней назад наш коллега был госпитализирован в один из госпиталей Красногорска с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" и, к сожалению, из этого противостояния не вышел победителем. Коллектив Федерации хоккея с мячом России и тренерский штаб мужской национальной сборной страны скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Анатольевича. Сегодня мы потеряли не просто коллегу и профессионала, всю свою жизнь отдавшего русскому хоккею, но большого друга и незаменимого для многих человека", - говорится в сообщении.

Спинка выступал на позиции голкипера. После окончания игровой карьеры был администратором архангельского "Водника" и кемеровского "Кузбасса", а также различных сборных России. 30 апреля Спинка был награжден орденом Почета.