Английский футбольный клуб "Эвертон" отстранил игрока до завершения расследования полиции

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" отстранил игрока основной команды до завершения расследования полиции в его отношении. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя футболиста не разглашается. "Эвертон" выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что клуб не будет делать дополнительных заявлений по поводу инцидента.

Ранее английское издание The Sun сообщило о том, что в пятницу в Манчестере был арестован футболист одного из клубов АПЛ по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетнего. Газета писала, что речь идет о "тяжком преступлении". Отмечалось, что в доме подозреваемого был проведен обыск, затем спортсмена освободили под залог. Издание со ссылкой на источник также сообщало, что новость о расследовании повергла в шок одноклубников футболиста.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 13 августа. По итогам прошедшего чемпионата "Эвертон" занял 10-е место в турнирной таблице.