Чемпион НБА предложил болельщикам снять его дом за $92 за ночь для просмотра Олимпиады

ТАСС, 20 июля. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен предлагает болельщикам сборной США посмотреть олимпийский баскетбольный турнир в его доме. Соответствующее объявление Пиппен разместил на сайте аренды жилья.

Пиппен предложил не более четырем болельщикам за один раз снять его особняк в Чикаго 2, 4 или 6 августа за 92 доллара за ночь, чтобы посмотреть олимпийский баскетбольный турнир в Токио. Цена - дань уважения тому году, когда сборная США выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Барселоне (1992).

"В честь Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио я приглашаю болельщиков баскетбола в свой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры - участие в Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, - написал Пиппен в объявлении. - Я очень рад, что вы поддержите следующее поколение олимпийцев из моего дома!"

Болельщикам, помимо просмотра олимпийского турнира, представится возможность прикоснуться к спортивной коллекции Пиппена, поиграть в баскетбол на игровой площадке перед домом, поплавать в бассейне и попариться в сауне.

Пиппену 55 лет, он является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго". Американец входит в список 50 величайших игроков в истории НБА. Пиппен также является членом Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Баскетболист дважды выигрывал золото на Олимпийских играх (1992, 1996).

Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа.