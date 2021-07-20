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Летние неолимпийские виды спорта

Норвежки оштрафованы за неправильную экипировку на чемпионате Европы по пляжному гандболу

Сборная Норвегии играла в шортах, которые не соответствуют правилам экипировки Международной федерации гандбола

ТАСС, 20 июля. Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу оштрафована за неправильную экипировку в матче за бронзовые медали чемпионата Европы 2021 года, который прошел в болгарской Варне. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Матч за бронзу между сборными Норвегии и Испании прошел 18 июля и завершился со счетом 2:0 в пользу испанских спортсменок. Сообщается, что сборная Норвегии играла в шортах, которые не соответствуют правилам экипировки Международной федерации гандбола. Дисциплинарная комиссия EHF приняла решение наложить штраф в размере 150 евро на игрока, общая сумма штрафа - 1 500 евро.

Золото чемпионата Европы завоевала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Дании со счетом 2:0. В мужском турнире россияне завоевали бронзовые медали, первыми стали датчане, вторыми - хорваты.

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