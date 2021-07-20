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Олимпиада в Токио

Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заразился коронавирусом

Специалист уже покинул Олимпийскую деревню и помещен на изоляцию

ТАСС, 20 июля. Тест на коронавирус тренера олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симона Науша показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба чешской национальной команды.

Специалист покинул Олимпийскую деревню и помещен на изоляцию, как и ранее заразившийся коронавирусом игрок национальной команды Ондржей Перушич. В настоящий момент чешская команда обсуждает возможную изоляцию игроков с оргкомитетом Олимпиады в Токио.

Олимпийский турнир по пляжному волейболу пройдет с 24 июля по 7 августа. Первая игра чешских волейболистов на Олимпиаде назначена на 26 июля.

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Олимпиада в Токио
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