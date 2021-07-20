Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заразился коронавирусом

ТАСС, 20 июля. Тест на коронавирус тренера олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симона Науша показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба чешской национальной команды.

Специалист покинул Олимпийскую деревню и помещен на изоляцию, как и ранее заразившийся коронавирусом игрок национальной команды Ондржей Перушич. В настоящий момент чешская команда обсуждает возможную изоляцию игроков с оргкомитетом Олимпиады в Токио.

Олимпийский турнир по пляжному волейболу пройдет с 24 июля по 7 августа. Первая игра чешских волейболистов на Олимпиаде назначена на 26 июля.