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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по самбо отметил необходимость создания системы отбора на Олимпиады

По мнению Дмитрию Трошкина, это будет рейтинговая система по аналогии с действующей системой Международной федерации самбо

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин отметил необходимость создания системы отбора спортсменов и стран для участия на Олимпийских играх. Об этом он заявил ТАСС.

Во вторник Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

"Думаю, по отбору говорить еще рано, сейчас прежде всего нужно, чтобы нашу дисциплину утвердили в Олимпийских играх, - заявил Трошкин. - Это работа большого штаба FIAS под руководством Василия Шестакова, всей его команды. А технические моменты отбора спортсменов, стран - это пока вторично. Наверное, это будет такая же рейтинговая система, как в других видах спорта, в FIAS она уже работает".

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
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