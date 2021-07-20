Тренер сборной России по самбо отметил необходимость создания системы отбора на Олимпиады

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин отметил необходимость создания системы отбора спортсменов и стран для участия на Олимпийских играх. Об этом он заявил ТАСС.

Во вторник Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

"Думаю, по отбору говорить еще рано, сейчас прежде всего нужно, чтобы нашу дисциплину утвердили в Олимпийских играх, - заявил Трошкин. - Это работа большого штаба FIAS под руководством Василия Шестакова, всей его команды. А технические моменты отбора спортсменов, стран - это пока вторично. Наверное, это будет такая же рейтинговая система, как в других видах спорта, в FIAS она уже работает".

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.