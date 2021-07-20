Прядкин: многие клубы Российской премьер-лиги выступают за отмену лимита на легионеров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Многие клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) являются сторонниками отмены лимита на легионеров. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме "8+20". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

"Наверное, позиция будет после всего обсуждения с клубами. Безусловно, позиция многих клубов известна, многие за отмену лимита", - сказал Прядкин.

Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.